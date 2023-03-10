Украина может лишиться места в заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030

Украина может потерять место в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведения чемпионата мира-2030.

По информации The Athletic, новая волна ракетных ударов России повлекла за собой опустошение по всей стране и есть вероятность, что Украина может не успеть восстановиться до старта турнира.

Также существует неопределенность с руководством УАФ. Президент организации Андрей Павелко является фигурантом ряда криминальных дел за коррупцию.

Издание пишет, что заменить Украину в заявке собирается Марокко. Близость между Испанией и Марокко делает партнерство более практичным, поскольку всего 8 миль разделяет две страны в ближайшей точке. Между Украиной и Испанией 1000 миль, а Португалия еще дальше.

Также ожидается, что бороться за проведения турнира будут еще две групповые заявки: Саудовская Аравия, Египет и Греция, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

Хозяева ЧМ-2030 будут избраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.