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Украина может лишиться места в заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030
Известно, кто может заменить нашу страну в тройке претендентов
Фото: Facebook
Украина может потерять место в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведения чемпионата мира-2030.
По информации The Athletic, новая волна ракетных ударов России повлекла за собой опустошение по всей стране и есть вероятность, что Украина может не успеть восстановиться до старта турнира.
Также существует неопределенность с руководством УАФ. Президент организации Андрей Павелко является фигурантом ряда криминальных дел за коррупцию.
Издание пишет, что заменить Украину в заявке собирается Марокко. Близость между Испанией и Марокко делает партнерство более практичным, поскольку всего 8 миль разделяет две страны в ближайшей точке. Между Украиной и Испанией 1000 миль, а Португалия еще дальше.
Также ожидается, что бороться за проведения турнира будут еще две групповые заявки: Саудовская Аравия, Египет и Греция, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.
Хозяева ЧМ-2030 будут избраны на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
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