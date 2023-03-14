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Официально: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
Судьба Украины остается неясной
фото из свободных источников
Власти Марокко официально подтвердили информацию о том, что страна присоединилась к заявке с Испанией и Португалией на проведение
Об этом заявил Мохаммед VI – король Марокко, находящийся на троне с лета 1999 года.
Пока что остается неясным, остается ли Украина в заявке.
Ранее Sky Sports писал, что Украина пока что остается в заявке и сохраняет шансы принять несколько матчей турнира.
А вот The Athletic пишет о том, что замена Марокко на Украину формально уже утверждена, однако об этом также будет объявлено позже.
Ожидается, что помимо Испании/Португалии/Марокко за право провести ЧМ в 2030 году поборются также Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили и Греция/Египет/Саудовская Аравия.
Напомним, что место проведения чемпионата мира по футболу 2030 года будет определено на Конгрессе ФИФА в следующем году.
جلالة الملك يعلن ترشح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.https://t.co/XvriN0jQCm pic.twitter.com/J3mtFkuOtC— Arryadia TV (@arryadiatv) March 14, 2023
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