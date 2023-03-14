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Официально: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
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Судьба Украины остается неясной

Официально: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

фото из свободных источников

Новина українською

Власти Марокко официально подтвердили информацию о том, что страна присоединилась к заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030.

Об этом заявил Мохаммед VI – король Марокко, находящийся на троне с лета 1999 года.

Пока что остается неясным, остается ли Украина в заявке.

Ранее Sky Sports писал, что Украина пока что остается в заявке и сохраняет шансы принять несколько матчей турнира.

А вот The Athletic пишет о том, что замена Марокко на Украину формально уже утверждена, однако об этом также будет объявлено позже.

Ожидается, что помимо Испании/Португалии/Марокко за право провести ЧМ в 2030 году поборются также Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили и Греция/Египет/Саудовская Аравия.

Напомним, что место проведения чемпионата мира по футболу 2030 года будет определено на Конгрессе ФИФА в следующем году.

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В статье: ЧМ-2030
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