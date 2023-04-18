Вместо Индонезии. Стала известна страна, которая примет ЧМ-2023 U-20

Аргентина примет чемпионат мира-2023 U-20, сообщает официальный сайт ФИФА.

Сначала турнир должен был состояться в Индонезии, но ФИФА лишила страну молодежного Мундиаля из-за скандала с израильской делегацией, которая должна была посетить церемонию жеребьевки группового этапа на острове Бали.

Местный мэр отказался ее принимать и выступил за то, чтобы сборной Израиля вообще запретили играть на острове во время турнира. Все из-за того, что у Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений из-за Палестины.

Чемпионат мира U-20 пройдет с 20 мая по 11 июня, в нем примут участие шесть групп по четыре команды. Аргентина, получившая право на проведение турнира, примет участие в мероприятии вместо Индонезии. Аргентина является 6-кратным победителем ЧМ (последний раз в 2007 году) и уже принимала его в 2001 году.