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Адвокат Павелко заявил, что Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
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Работа по этому поводу продолжается

Адвокат Павелко заявил, что Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Адвокат президента УАФ Андрей Павелко во время судебного заседания заявил, что Украину исключили (пока не окончательно) из заявки на проведение ЧМ-2030 из-за действий правоохранительных органов и давления на ассоциацию.

"Решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ очень негативно повлияет, в частности, на украинский футбол и Украину на мировой арене в целом. И это уже отрицательно повлияло.

Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение ЧМ-2030. Но из-за, в частности, активных действий правоохранительных органов и давления на УАФ Украину исключили из числа стран, которые могут принимать чемпионат мира. Украину фактически лишили в настоящее время такой возможности.

Работа по этому поводу продолжается, но такие вмешательства, в том числе со стороны правоохранительных органов, сильно пошатнули позицию УАФ", - сказал адвокат Павелко.

В марте сообщалось, что Марокко заменит Украины в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030. Причиной такого решения называли войну и уголовные дела против главы УАФ Андрея Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
12.05.2023 в 14:49
Та в гас все ху..о бо павелка бідного переслідують, будь він президентом , то й війни не було б напевно...
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