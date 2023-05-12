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Адвокат Павелко заявил, что Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030
Работа по этому поводу продолжается
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Адвокат президента УАФ Андрей Павелко во время судебного заседания заявил, что Украину исключили (пока не окончательно) из заявки на проведение ЧМ-2030 из-за действий правоохранительных органов и давления на ассоциацию.
"Решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ очень негативно повлияет, в частности, на украинский футбол и Украину на мировой арене в целом. И это уже отрицательно повлияло.
Украина совместно с Испанией и Португалией подала заявку на проведение ЧМ-2030. Но из-за, в частности, активных действий правоохранительных органов и давления на УАФ Украину исключили из числа стран, которые могут принимать чемпионат мира. Украину фактически лишили в настоящее время такой возможности.
Работа по этому поводу продолжается, но такие вмешательства, в том числе со стороны правоохранительных органов, сильно пошатнули позицию УАФ", - сказал адвокат Павелко.
В марте сообщалось, что Марокко заменит Украины в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030. Причиной такого решения называли войну и уголовные дела против главы УАФ Андрея Павелко.
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