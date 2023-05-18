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ФИФА презентовала логотип ЧМ-2026
Многоцветный
Фото: fifa.com
ФИФА представила логотип чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе.
Центральное место логотипа занимает главный трофей, а также год проведения турнира. Кубок мира расположен на фоне узора, который образован многократным повторением изображением числа 26 разных цветов.
Также отмечается, что в ближайшее время будут представлены 16 отдельных логотипов принимающих городов предстоящего мирового первенства.
Напомним, ЧМ-2026 станет первым в истории, в котором примут участие 48 команд - ранее играли 32 сборные.
Фото: FIFA
2026 #FIFAWorldCup Emblem: Launched ✅????#WeAre26 pic.twitter.com/IiKaQKRkS6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2023
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