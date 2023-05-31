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Израиль одолел Узбекистан в 1/8 финала Мундиаля U-20 – судьбу матча решил гол на 90+7 минуте

Чемпионат мира FIFA
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Упорная борьба

Израиль одолел Узбекистан в 1/8 финала Мундиаля U-20 – судьбу матча решил гол на 90+7 минуте

FIFA World Cup

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В ночь с 30 на 31 мая состоялся поединок 1/8 финала молодежного чемпионата мира, в котором Израиль выиграл у Узбекистана с минимальным счетом – 0:1. Единственный гол на 90+7-й минуте забил Анан Халаили, он вышел на замену и удачно "кивнул" головой. Матч проходил в аргентинском городе Мендоса. Израиль впервые в истории квалифицировался в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет.

Отметим, что в четвертьфинале в Сан-Хуане израильтяне встретятся с триумфатором дуэли Бразилия – Тунис. Этот матч состоится 31 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Параллельно будет проходить поединок между молодыми футболистами из Колумбии и Словакии.

Уже 1 июня в 00:00 можно будет посмотреть матчи Аргентина – Нигерия и Англия – Италия. Позже в тот же день сыграют Гамбия и Уругвай, а "откроют" 2 июня в 00:00 Эквадор и Южная Корея. Напомним, что первой командой, которая вышла в ¼, стала сборная США, американцы разбили Новую Зеландию (4:0).

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В статье: Чемпионат Мира U-20 Узбекистан U-20
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Источник:
fifa.com

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