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Сборная США U-20 вышла в 1/4 молодежного ЧМ – американцы разбили Новую Зеландию
4:0
FIFA World Cup
Первой командой, которая вышла в ¼, стала сборная США, американцы разбили Новую Зеландию (4:0). Матч проходил на стадионе "Мальвинас Аргентинас". На перерыв команды ушли при счете 1:0, а уже во втором тайме США вколотили в сетку ворот соперника еще три мяча. Отметим, что оппонент американцев в четвертьфинале определится в матче Гамбия – Уругвай.
В ночь с 30 на 31 мая состоялся поединок 1/8 финала молодежного чемпионата мира, в котором Израиль выиграл у Узбекистана с минимальным счетом – 0:1. В четвертьфинале в Сан-Хуане израильтяне встретятся с триумфатором дуэли Бразилия – Тунис. Этот матч состоится 31 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Параллельно будет проходить поединок между молодыми футболистами из Колумбии и Словакии.
Уже 1 июня в 00:00 можно будет посмотреть матчи Аргентина – Нигерия и Англия – Италия. Позже в тот же день сыграют Гамбия и Уругвай, а "откроют" 2 июня в 00:00 Эквадор и Южная Корея.
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