  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Италия обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Итальянцы идут дальше

Италия обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Аргентине продолжается чемпионат мира-2023 среди молодежных команд U-20. В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся матч 1/8 финала турнира, в котором встречались сборные Англии и Италии.

Итальянцы достаточно быстро открыли счет - на 8-й минуте благодаря усилиям Томмазо Бальданци. Англичане сумели сравнять счет еще до перерыва. И все же слово было за итальянской командой. Решающий момент случился в концовке встречи. Голом отличился Чезаре Казадей.

В 1/4 финала турнира сборная Италии сыграет со сверстниками из Колумбии.

Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Англия U-20 – Италия U-20 1:2
Голы: Девайн, 24 – Бальданци, 8, Казадеи, 87

По теме
yellow-arrow
Сборная США U-20 вышла в 1/4 молодежного ЧМ – американцы разбили Новую Зеландию
yellow-arrow
Израиль одолел Узбекистан в 1/8 финала Мундиаля U-20 – судьбу матча решил гол на 90+7 минуте
yellow-arrow
Слезы, которые помогли снова влюбиться в игру. Момент Пола Гаскойна на ЧМ-1990
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Мира U-20 Италия U-20
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде