Италия обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

В Аргентине продолжается чемпионат мира-2023 среди молодежных команд U-20. В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся матч 1/8 финала турнира, в котором встречались сборные Англии и Италии.

Итальянцы достаточно быстро открыли счет - на 8-й минуте благодаря усилиям Томмазо Бальданци. Англичане сумели сравнять счет еще до перерыва. И все же слово было за итальянской командой. Решающий момент случился в концовке встречи. Голом отличился Чезаре Казадей.

В 1/4 финала турнира сборная Италии сыграет со сверстниками из Колумбии.

Чемпионат мира U-20, 1/8 финала

Англия U-20 – Италия U-20 1:2

Голы: Девайн, 24 – Бальданци, 8, Казадеи, 87