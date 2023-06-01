Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Италия обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ
Итальянцы идут дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Аргентине продолжается чемпионат мира-2023 среди молодежных команд U-20. В ночь с 31 мая на 1 июня состоялся матч 1/8 финала турнира, в котором встречались сборные Англии и Италии.
Итальянцы достаточно быстро открыли счет - на 8-й минуте благодаря усилиям Томмазо Бальданци. Англичане сумели сравнять счет еще до перерыва. И все же слово было за итальянской командой. Решающий момент случился в концовке встречи. Голом отличился Чезаре Казадей.
В 1/4 финала турнира сборная Италии сыграет со сверстниками из Колумбии.
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Англия U-20 – Италия U-20 1:2
Голы: Девайн, 24 – Бальданци, 8, Казадеи, 87
Популярное сейчас
- BBC: Месси не будет в Барселоне, он покидает Европу
- Лига Севильи. Финал ЛЕ. Севилья - Рома 1:1 (пен. 4:1). Видео голов и обзор матча
- Севилья в серии пенальти одолела Рому и выиграла Лигу Европы
- Сборная США U-20 вышла в 1/4 молодежного ЧМ – американцы разбили Новую Зеландию
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Зарубежные Сборная США U-20 вышла в 1/4 молодежного ЧМ – американцы разбили Новую Зеландию
- 09:31 Зарубежные Израиль одолел Узбекистан в 1/8 финала Мундиаля U-20 – судьбу матча решил гол на 90+7 минуте
- 11:43 Зарубежные Франция вылетела, Гамбия и Новая Зеландия идут дальше. Известны пары 1/8 финала ЧМ U-20