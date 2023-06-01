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Нигерия вышла в четвертьфинал Мундиаля U-20, выбив Аргентину – хозяйку турнира
Два мяча гостей не нашли ответа хозяев
В ночь с 31 мая на 1 июня молодежная сборная Нигерии победила сверстников из Аргентины в рамках 1/8 финала Мундиаля U-20. Встреча состоялась на стадионе "Сан-Хуан". Точные удары Ибрагима Мухаммада и Халиру Сарки принесли "летучим орлам" победу со счетом 0:2. Оба гола были забиты во втором тайме, на 61-й и 90+1 минутах.
В четвертьфинале в Сантьяго-дель-Эстеро в воскресенье Нигерия встретится с победителями матча Эквадор – Южная Корея.
Нигерия завершила серию из 10 подряд побед сборной Аргентины на чемпионате мира U-20. "Альбиселесте" выиграли все семь поединков, когда принимали турнир в 2001 году, и первые три на Мундиале в этом году.
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