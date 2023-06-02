Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перестрелка на пять голов. В матче 1/8 финала ЧМ U-20 Южная Корея победила сверстников из Эквадора
Забронировала себе билеты на четвертьфинал против Нигерии
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 июня на стадионе "Сантьяго-дель-Эстеро" в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира U-20 встречались сборные Эквадора и Южной Кореи. Матч завершился со счетом 2:3 на табло.
Корейцы очень быстро вышли вперед и даже удвоили свое преимущество, но под занавес первого тайма эквадорцы отыграли один гол с пенальти и сохранили интригу на вторую половину встречи. Однако сразу после окончания перерыва номинальные гости провели третий мяч. "Хозяева" забили, да, но лишь под конец встречи.
Теперь Южная Корея сыграет со сборной Нигерии в четвертьфинале соревнования.
Популярное сейчас
- Из-за ночного обстрела россиян пострадали люди в Киевской области, также есть разрушения
- ВСУ отразили 25 российских атак на востоке, враг массово применяет РСЗО
- "Может быть нокаут": Зеленский пообещал жесткую реакцию на закрытое убежище в Киеве
- Сборная США U-20 вышла в 1/4 молодежного ЧМ – американцы разбили Новую Зеландию
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Новости по теме
- 11:21 Зарубежные Нигерия вышла в четвертьфинал Мундиаля U-20, выбив Аргентину – хозяйку турнира
- 10:45 Зарубежные Сборная США U-20 вышла в 1/4 молодежного ЧМ – американцы разбили Новую Зеландию
- 09:31 Зарубежные Израиль одолел Узбекистан в 1/8 финала Мундиаля U-20 – судьбу матча решил гол на 90+7 минуте