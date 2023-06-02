Перестрелка на пять голов. В матче 1/8 финала ЧМ U-20 Южная Корея победила сверстников из Эквадора

В ночь с 1 на 2 июня на стадионе "Сантьяго-дель-Эстеро" в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира U-20 встречались сборные Эквадора и Южной Кореи. Матч завершился со счетом 2:3 на табло.

Корейцы очень быстро вышли вперед и даже удвоили свое преимущество, но под занавес первого тайма эквадорцы отыграли один гол с пенальти и сохранили интригу на вторую половину встречи. Однако сразу после окончания перерыва номинальные гости провели третий мяч. "Хозяева" забили, да, но лишь под конец встречи.

Теперь Южная Корея сыграет со сборной Нигерии в четвертьфинале соревнования.