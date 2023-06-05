Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не без сюрпризов. Известно, какие сборные сыграют в ½ финала Мундиаля U-20
Два андердога и два топа
FIFA World Cup
В полуфиналах чемпионата мира U-20 определены следующие пары: Уругвай – Израиль, Италия – Южная Корея. Первый матч состоится 8 июня в 20:30 по киевскому времени, второй поединок – 9-го числа в 00:00. Отметим, что финал пройдет 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 00:00.
???? Only four teams remain... #U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2023
В четвертьфинале уругвайцы выбили США, американцы капитулировали со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.
Израиль в результативной дуэли выбил Бразилию (3:2). Победа была добыта в дополнительное время.
Италия одолела Колумбию со счетом 1:3, "Скуадра Адзурра", по сути, не заметил своего противника.
А Южная Корея минимально обыграла Нигерию (1:0), единственный мяч азиаты провели в экстратайме.
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