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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не без сюрпризов. Известно, какие сборные сыграют в ½ финала Мундиаля U-20

Чемпионат мира FIFA
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Два андердога и два топа

Не без сюрпризов. Известно, какие сборные сыграют в ½ финала Мундиаля U-20

FIFA World Cup

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В полуфиналах чемпионата мира U-20 определены следующие пары: Уругвай – Израиль, Италия – Южная Корея. Первый матч состоится 8 июня в 20:30 по киевскому времени, второй поединок – 9-го числа в 00:00. Отметим, что финал пройдет 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 00:00.

В четвертьфинале уругвайцы выбили США, американцы капитулировали со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Израиль в результативной дуэли выбил Бразилию (3:2). Победа была добыта в дополнительное время.

Италия одолела Колумбию со счетом 1:3, "Скуадра Адзурра", по сути, не заметил своего противника.

А Южная Корея минимально обыграла Нигерию (1:0), единственный мяч азиаты провели в экстратайме.

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В статье: Чемпионат Мира U-20 Южная Корея U-20 Италия U-20 Израиль U-20
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