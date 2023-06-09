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Определились финалисты молодежного Чемпионата мира U-20

Чемпионат мира FIFA
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Действующий победитель турнира – сборная Украины

Определились финалисты молодежного Чемпионата мира U-20

FIFA

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Вечером 8 июня и ночью 9-го числа были сыграны полуфиналы молодежного Чемпионата мира U-20. Команда из Уругвая прошла в решающий матч первой, обыграв минимально сборную Израиля, 1:0.

Следующей в финал вышла Италия. В поединке против Южной Кореи "Скуадре" пришлось нелегко: она первой открыла счет, однако соперник быстро сравнял цифры на табло. Встреча могла перейти в экстратаймы, но на 86-й минуте Пафунди подарил итальянцам победу (2:1).

Таким образом, в матче за третье место на Мундиале поборются Израиль и Южная Корея (11 июня, 20:30 по киевскому времени), а сам трофей разыграют Италия и Уругвай. Этот поединок состоится 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 00:00.

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В статье: Чемпионат Мира U-20 война с россией Южная Корея U-20 Италия U-20 Израиль U-20
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