Сегодня состоится финал молодежного Чемпионата мира по футболу

В ночь на понедельник, 12 июня, состоится финал молодежного чемпионата мира по футболу 2023 года. В решающем поединке сойдутся сборные Уругвая и Италии.

Начало игры в полночь по киевскому времени. В Украине легальная трансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Дивитись онлайн Італія - Уругвай Смотреть трансляцию

По пути в финал Уругвай занял второе место в группе с Ираком, Тунисом и Англией, а в плей-офф прошел Гамбию, США и Израиль.

В Италии в соперниках были Доминиканская Республика, Нигерия и Бразилия на групповом этапе. На стадии плей-офф были обыграны Англия, Колумбия и Южная Корея.

На двух предыдущих первенствах Скуадра Адзурра финишировала четвертой и третьей, до сих пор это были наивысшее достижения. Уругвай играл в финале в 2013-м и 1997-м.

Отметим, что главной звездой этого турнира является полузащитник сборной Италии Чезаре Касадеи, который в шести матчах забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. 20-летний хавбек выступает за английский "Рединг".

Как известно, прошлый молодежный чемпионат мира выиграла сборная Украины. Это произошло еще в 2109 году. В 2021-м турнир не проводился из-за пандемии.