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Сегодня состоится финал молодежного Чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Италия против Уругвая

Сегодня состоится финал молодежного Чемпионата мира по футболу

Чезаре Касадеї, збірна Італії, фото - Getty Images

UA-Футбол
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В ночь на понедельник, 12 июня, состоится финал молодежного чемпионата мира по футболу 2023 года. В решающем поединке сойдутся сборные Уругвая и Италии.

Начало игры в полночь по киевскому времени. В Украине легальная трансляция доступна на сервисе MEGOGO.

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По пути в финал Уругвай занял второе место в группе с Ираком, Тунисом и Англией, а в плей-офф прошел Гамбию, США и Израиль.

В Италии в соперниках были Доминиканская Республика, Нигерия и Бразилия на групповом этапе. На стадии плей-офф были обыграны Англия, Колумбия и Южная Корея.

На двух предыдущих первенствах Скуадра Адзурра финишировала четвертой и третьей, до сих пор это были наивысшее достижения. Уругвай играл в финале в 2013-м и 1997-м.

Отметим, что главной звездой этого турнира является полузащитник сборной Италии Чезаре Касадеи, который в шести матчах забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. 20-летний хавбек выступает за английский "Рединг".

Как известно, прошлый молодежный чемпионат мира выиграла сборная Украины. Это произошло еще в 2109 году. В 2021-м турнир не проводился из-за пандемии.

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