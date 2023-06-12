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Уругвай не оставил Италии шансов в финале молодежного ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Приветствуйте новую самую сильную молодежную команду на планете вместо сборной Украины

Уругвай не оставил Италии шансов в финале молодежного ЧМ

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на понедельник, 12 июня, прошел финал молодежного Чемпионата мира, в котором встретились сборные Уругвая и Италии. Как известно, до этого четыре года сильнейшей сборной среди 20-летних была сборная Украины, выигравшая Мундиаль в 2019-м. В 2021 турнир не проводился из-за пандемии, а на этот раз в последний момент был перенесен из Индонезии в Аргентину.

На взрослом уровне считается, что европейцам очень тяжело играть в Южной Америке. Как оказалось, и среди молодежи на своем континенте латиноамериканцы играют сильнее представителей Старого света.

Финал получился слишком односторонним. Уругвай от начала и до конца доминировал, и лишь невероятная реакция Себастьяна Деспланчеса из «Тренто» спасала Скуадру Адзурру от пропущенного гола. Но только до 86-й минуты, когда после подачи очередного углового в нужном месте оказался Лусиано Родригес из «Ливерпуля» (Монтевидео). Он и стал автором победного гола.

Уругвай впервые в своей истории выиграл молодежный чемпионат мира, хотя ранее уже дважды играл в финале. В 1997-м селесте с Пабло Салаетой проиграли Аргентине, в которой зажигал Рикельме, а также играли такие известные в будущем игроки как Аймар, Вальтер Самуэль, Камбьяссо и Лионель Скалони! А в 2013-м Уругвай с Беттанкуром и Арраскаэтой в серии пенальти проиграл Франции, в которой как раз был капитаном Поль Погба.

Для Италии это серебро стало самым высоким достижением на молодежном уровне. До этого была бронза в 2017-м, к слову, добыта в противостоянии именно с Уругваем. Представитель Скуадры Адзурры Чезаре Касадеи ("Рединг") стал лучшим бомбардиром турнира с семью забитыми мячами.

Молодежный Чемпионат мира 2023 (U-20). Финал

Уругвай – Италия 1:0
Гол: Лусиано Родригес 86

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