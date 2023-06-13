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Месси: Это был мой последний ЧМ. Я не поеду на следующий
Аргентинец трезво оценивает свои способности
Фото: twitter.com/Argentina
Лионель Месси в интервью Titan Sports ответил на вопрос, сыграет ли он на следующем чемпионате мира в 2026-м году. Аргентинец ответил отрицательно.
"Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", – сказал Месси в интервью.
В 2022-м Месси стал чемпионом мира вместе с Аргентиной. Лео участвовал на четырех чМундиалях до этого и ближе всего к победе был в 2014-м, но тогда "альбисилесте" проиграли Германии (0:1).
Напомним, что Месси переходит этим летом в "Интер Майами". Аргентинец предпочел США "Барселоне" и Саудовской Аравии.
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