Месси: Это был мой последний ЧМ. Я не поеду на следующий

Лионель Месси в интервью Titan Sports ответил на вопрос, сыграет ли он на следующем чемпионате мира в 2026-м году. Аргентинец ответил отрицательно.

"Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Я посмотрю, как все сложится, но по идее нет, я не поеду на следующий чемпионат мира", – сказал Месси в интервью.

В 2022-м Месси стал чемпионом мира вместе с Аргентиной. Лео участвовал на четырех чМундиалях до этого и ближе всего к победе был в 2014-м, но тогда "альбисилесте" проиграли Германии (0:1).

Напомним, что Месси переходит этим летом в "Интер Майами". Аргентинец предпочел США "Барселоне" и Саудовской Аравии.