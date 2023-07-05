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Эмилиано Мартинес: FIFA сменила правила, но мы выиграли Чемпионат мира
Герой пенальти вспомнил победный мундиаль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вспомнил победный Чемпионас мира в Катаре.
"Поражение от Саудовской Аравии было для меня первым в сборной, и мне было немного грустно. Но в нашей команде был лучший игрок в мире - Лионель Месси.
Когда мы обыграли Нидерланды в четвертьфинале, мы знали, что должно было произойти нечто особенное.
Вечером перед финалом против Франции я занимался своей психологией. Я отвлекал тех, кто бил пенальти, чтобы создать хаос, и это сработало. FIFA сменила правила, но мы выиграли Чемпионат мира (улыбается).
После серии пенальти Месси подошел ко мне, обнял и сказал: "Я не могу поверить, что ты снова спас нас". Когда лучший игрок мира такое говорит, это невероятно", – сказал Мартинес, немного растрогавшись.
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