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Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026: Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу

Чемпионат мира FIFA
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Лео не дал однозначного ответа

Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026: Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался о том, поедет ли он на чемпионат мира в Северной Америке в 2026-м. Аргентинец не дал однозначного ответа.

"Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу, в зависимости от того, как я буду себя чувствовать.

Я пока не думаю о следующем чемпионате мира. Пройдут годы, и мы должны увидеть, как я себя буду чувствовать, за этим можно будет следить изо дня в день", – сказал Лео.

Лео летом перешел в "Интер Майами" и за это время провел 12 матчей за клуб, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Чемпионат мира 2026
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.09.2023 в 20:23
Мессі ж не 20... 25, навіть не 30 тому невідомо в який він буде формі через три роки. Зрозуміло, що футбольний інтелект та досвід буде кращим, а чи зможе він демонструвати свій клас... тобто бігти, нехай в основному некваплячись, годину півтори, ще те питання.
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