Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026: Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался о том, поедет ли он на чемпионат мира в Северной Америке в 2026-м. Аргентинец не дал однозначного ответа.

"Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу, в зависимости от того, как я буду себя чувствовать. Я пока не думаю о следующем чемпионате мира. Пройдут годы, и мы должны увидеть, как я себя буду чувствовать, за этим можно будет следить изо дня в день", – сказал Лео.

Лео летом перешел в "Интер Майами" и за это время провел 12 матчей за клуб, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач.

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