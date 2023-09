Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026: Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался о том, поедет ли он на чемпионат мира в Северной Америке в 2026-м. Аргентинец не дал однозначного ответа.

Лео летом перешел в "Интер Майами" и за это время провел 12 матчей за клуб, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач.

Leo Messi on next World Cup: “I want to arrive to the next Copa America in good condition then I will see depending on how I am”. ????????????



“I'm not thinking about the next World Cup yet. The years have passed and we have to see how I feel, I will see it day by day”, via @olgaenvivo. pic.twitter.com/NN3zuD6yav