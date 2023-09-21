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Месси ответил, сыграет ли он на ЧМ-2026: Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу
Лео не дал однозначного ответа
Фото: twitter.com/Argentina
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси высказался о том, поедет ли он на чемпионат мира в Северной Америке в 2026-м. Аргентинец не дал однозначного ответа.
"Я хочу прибыть на следующий Кубок Америки в хорошем состоянии, тогда увижу, в зависимости от того, как я буду себя чувствовать.
Я пока не думаю о следующем чемпионате мира. Пройдут годы, и мы должны увидеть, как я себя буду чувствовать, за этим можно будет следить изо дня в день", – сказал Лео.
Лео летом перешел в "Интер Майами" и за это время провел 12 матчей за клуб, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач.
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Leo Messi on next World Cup: “I want to arrive to the next Copa America in good condition then I will see depending on how I am”. ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023
“I'm not thinking about the next World Cup yet. The years have passed and we have to see how I feel, I will see it day by day”, via @olgaenvivo. pic.twitter.com/NN3zuD6yav
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