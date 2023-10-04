Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах
Первый в истории Чемпионат мира на трех континентах
фото - Getty Images
Марокко, Испания и Португалия будут принимать Чемпионат мира по футболу 2030 года – но первые три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае.
Заявка Уругвая, Аргентины и Парагвая была главным конкурентом за ЧМ-2030 совместной заявки Испании, Португалии и Марокко. Последние три страны получат автоматические места в группе ЧМ, подтверждает ФИФА. После своих первых матчей Уругвай, Аргентина и Парагвай отправятся в Испанию, Португалии и Марокко ради остальных поединков. Церемония открытия турнира тоже достанется европейско-африканской части ЧМ.
Чемпионат мира-2030 будет отмечать столетие первого Мундиаля, который в 1930 году был сыгран в Уругвае. По этой причине южноамериканские страны получили первые матчи.
????— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023
FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™
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Статус Украины в заявке Испании, Португалии и Марокко пока остается неопределенным.
Что касается ЧМ-2034, то ФИФА отдаст предпочтение заявкам из Азии и Океании. Главным претендентом на ЧМ-2034 считается Саудовская Аравия.
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