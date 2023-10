Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах

Марокко, Испания и Португалия будут принимать Чемпионат мира по футболу 2030 года – но первые три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Заявка Уругвая, Аргентины и Парагвая была главным конкурентом за ЧМ-2030 совместной заявки Испании, Португалии и Марокко. Последние три страны получат автоматические места в группе ЧМ, подтверждает ФИФА. После своих первых матчей Уругвай, Аргентина и Парагвай отправятся в Испанию, Португалии и Марокко ради остальных поединков. Церемония открытия турнира тоже достанется европейско-африканской части ЧМ.

Чемпионат мира-2030 будет отмечать столетие первого Мундиаля, который в 1930 году был сыгран в Уругвае. По этой причине южноамериканские страны получили первые матчи.

