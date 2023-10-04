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Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах

Чемпионат мира FIFA
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Первый в истории Чемпионат мира на трех континентах

Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах

фото - Getty Images

Новина українською

Марокко, Испания и Португалия будут принимать Чемпионат мира по футболу 2030 года – но первые три матча турнира будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Заявка Уругвая, Аргентины и Парагвая была главным конкурентом за ЧМ-2030 совместной заявки Испании, Португалии и Марокко. Последние три страны получат автоматические места в группе ЧМ, подтверждает ФИФА. После своих первых матчей Уругвай, Аргентина и Парагвай отправятся в Испанию, Португалии и Марокко ради остальных поединков. Церемония открытия турнира тоже достанется европейско-африканской части ЧМ.

Чемпионат мира-2030 будет отмечать столетие первого Мундиаля, который в 1930 году был сыгран в Уругвае. По этой причине южноамериканские страны получили первые матчи.

Статус Украины в заявке Испании, Португалии и Марокко пока остается неопределенным.

Что касается ЧМ-2034, то ФИФА отдаст предпочтение заявкам из Азии и Океании. Главным претендентом на ЧМ-2034 считается Саудовская Аравия.

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В статье: ФИФА ЧМ-2030
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Источник:
TyCSports

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Черноморчик (Одесса )
04.10.2023 в 18:26
Бред
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