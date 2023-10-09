  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: другим претендентам сложно подать заявку
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: другим претендентам сложно подать заявку

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Все решено

Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: другим претендентам сложно подать заявку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Австралии и Новой Зеландии будет трудно подать заявку на проведение чемпионата мира 2034, что делает Саудовскую Аравию, по-сути, единственным претендентом на турнир. Дедлайн подачи заявки – 31-ое октября.

Дело в том, что для проведения Мундиаля у Австралии и Новой Зеландии должно быть 14 стадионов, вместимостью минимум в 40 тысяч человек. На данный момент таких арен в странах только 11.

Ситуацию упрощает, что на момент подачи заявки из построенных арен может быть как минимум 4. Усложняет же её то, что с контрактами на строительство недостающих стадионов крайне сложно в настолько сжатые сроки. Часть из 11 стадионов на 40+ тысяч человек в Австралии и Новой Зеландии предназначены для регби и имеют отличные от футбола углы обзора. ФИФА может не разрешить проводить на этих стадионах футбольные матчи.

ФИФА уже объявила, что на Мундиаль 2034 может претендовать Азиа и Океания, так как ЧМ-2026 пройдет в Северной Америке, а 2030 – в Южной и Центральной, а также в Европе. Таким образом у Саудовской Аравии может отпасть главный конкурент на проведение чемпионата мира 2034.

По теме
yellow-arrow
Саудовская Аравия получила первые голоса за право проведения ЧМ-2034: ее поддержали четыре страны
yellow-arrow
Судья матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ: Месси вел себя на Мундиале очень плохо. Это позор
yellow-arrow
Официально. ЧМ-2030 состоится на трех континентах и в шести странах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Саудовская Аравия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
independent.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде