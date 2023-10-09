Саудовская Аравия скорее всего проведет чемпионат мира 2034: другим претендентам сложно подать заявку

Австралии и Новой Зеландии будет трудно подать заявку на проведение чемпионата мира 2034, что делает Саудовскую Аравию, по-сути, единственным претендентом на турнир. Дедлайн подачи заявки – 31-ое октября.

Дело в том, что для проведения Мундиаля у Австралии и Новой Зеландии должно быть 14 стадионов, вместимостью минимум в 40 тысяч человек. На данный момент таких арен в странах только 11.

Ситуацию упрощает, что на момент подачи заявки из построенных арен может быть как минимум 4. Усложняет же её то, что с контрактами на строительство недостающих стадионов крайне сложно в настолько сжатые сроки. Часть из 11 стадионов на 40+ тысяч человек в Австралии и Новой Зеландии предназначены для регби и имеют отличные от футбола углы обзора. ФИФА может не разрешить проводить на этих стадионах футбольные матчи.

ФИФА уже объявила, что на Мундиаль 2034 может претендовать Азиа и Океания, так как ЧМ-2026 пройдет в Северной Америке, а 2030 – в Южной и Центральной, а также в Европе. Таким образом у Саудовской Аравии может отпасть главный конкурент на проведение чемпионата мира 2034.