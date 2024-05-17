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Определилась страна-хозяйка женского чемпионата мира-2027

Чемпионат мира FIFA

Турнир пройдет при участии 32-х сборных

Определилась страна-хозяйка женского чемпионата мира-2027

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Женский чемпионат мира по футболу 2027 года пройдет в Бразилии, сообщает официальный сайт ФИФА.

Решение было принято 17 мая на Конгрессе ФИФА в Бангкоке.

На проведение турнира также претендовала совместная заявка от Бельгии, Нидерландов и Германии. Мексика и США отозвали совместную заявку в конце апреля.

Турнир пройдет при участии 32-х сборных. Конкретные даты и формат отбора станут известны позже. Это будет 10-й Мундиаль для женщин. Последний, который в 2023 году принимали Австралия и Новая Зеландия, выиграла команда Испании.

Абсолютным рекордсменом по числу побед на ЧМ является сборная Соединенных Штатов Америки. Американки четыре раза выигрывала трофей.

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Источник:
fifa
Опубликовал: Алина Ерофеева
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