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Определилась страна-хозяйка женского чемпионата мира-2027
Турнир пройдет при участии 32-х сборных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Женский чемпионат мира по футболу 2027 года пройдет в Бразилии, сообщает официальный сайт ФИФА.
Решение было принято 17 мая на Конгрессе ФИФА в Бангкоке.
На проведение турнира также претендовала совместная заявка от Бельгии, Нидерландов и Германии. Мексика и США отозвали совместную заявку в конце апреля.
Турнир пройдет при участии 32-х сборных. Конкретные даты и формат отбора станут известны позже. Это будет 10-й Мундиаль для женщин. Последний, который в 2023 году принимали Австралия и Новая Зеландия, выиграла команда Испании.
Абсолютным рекордсменом по числу побед на ЧМ является сборная Соединенных Штатов Америки. Американки четыре раза выигрывала трофей.
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