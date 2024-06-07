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Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки
Главная сенсация в пятом туре второго этапа отбора
Фото: twitter.com/QFA
В квартете А сборная Афганистана принимала Катар в Эль-Хасе. Несмотря на преимущество “бордовых” (10 ударов, владение 70%), фаворит так и не сумел отметиться – 0:0.
Стоит отметить, что Катар возглавляет группу и досрочно пробился в следующий раунд. Вторую путёвку через несколько дней разыграют сразу три команды.
В активе Индии и Афганистана по 5 очков, у Кувейта – 4 балла.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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