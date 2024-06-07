Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки

В квартете А сборная Афганистана принимала Катар в Эль-Хасе. Несмотря на преимущество “бордовых” (10 ударов, владение 70%), фаворит так и не сумел отметиться – 0:0.

Стоит отметить, что Катар возглавляет группу и досрочно пробился в следующий раунд. Вторую путёвку через несколько дней разыграют сразу три команды.

В активе Индии и Афганистана по 5 очков, у Кувейта – 4 балла.