  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки

Чемпионат мира FIFA

Главная сенсация в пятом туре второго этапа отбора

Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки

Фото: twitter.com/QFA

Новина українською

В квартете А сборная Афганистана принимала Катар в Эль-Хасе. Несмотря на преимущество “бордовых” (10 ударов, владение 70%), фаворит так и не сумел отметиться – 0:0.

Читайте также: Талибан инвестировал в строительство стадионов на ЧМ-2022 в Катаре

Стоит отметить, что Катар возглавляет группу и досрочно пробился в следующий раунд. Вторую путёвку через несколько дней разыграют сразу три команды.

В активе Индии и Афганистана по 5 очков, у Кувейта – 4 балла.

По теме
yellow-arrow
Шевченко о ЧМ-2030 в Украине: Надежда умирает последней
yellow-arrow
Определилась страна-хозяйка женского чемпионата мира-2027
yellow-arrow
Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить сборную страны, принимающей ЧМ-2026
Катар Афганистан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости