"Возраст - это и реальность, и цифра". Месси ответил на вопрос о своём участии на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пока не определился с тем, будет ли принимать участие в чемпионате мира - 2026.

"Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, моего физического состояния и реалистичного отношения к себе. От того, смогу ли я конкурировать и помогать партнерам по команде рядом со мной. Времени осталось немного, но оно ещё есть.

Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь цифра. Матчи, в которых я сыграю сейчас, не такие как те, которые я играл в Европе, выступая каждые три дня. Будь то в Лиге чемпионов, или чемпионатах Франции и Испании.

Все зависит от моего самочувствия и моих ощущений, находясь рядом со своими товарищами по сборной и понимая, соответствую я уровню или нет", - сказал нападающий "Интер Майами" в интервью Infobae.