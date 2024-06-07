Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Возраст - это и реальность, и цифра". Месси ответил на вопрос о своём участии на ЧМ-2026
Зависит от ряда факторов
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пока не определился с тем, будет ли принимать участие в чемпионате мира - 2026.
"Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, моего физического состояния и реалистичного отношения к себе. От того, смогу ли я конкурировать и помогать партнерам по команде рядом со мной. Времени осталось немного, но оно ещё есть.
Возраст — это тоже реальность, хотя это всего лишь цифра. Матчи, в которых я сыграю сейчас, не такие как те, которые я играл в Европе, выступая каждые три дня. Будь то в Лиге чемпионов, или чемпионатах Франции и Испании.
Все зависит от моего самочувствия и моих ощущений, находясь рядом со своими товарищами по сборной и понимая, соответствую я уровню или нет", - сказал нападающий "Интер Майами" в интервью Infobae.
Популярное сейчас
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- Все 26 футболистов. Заявка сборной Украины на матч с Польшей
- Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером
- Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО