Африка, квалификация ЧМ. Мадагаскар, Лесото и Судан неожиданно возглавляют свои группы

В группе В Судан вышел в лидеры (7 очков). Команда победила в гостях Мавританию (2:0). Сенегал не смог дома переиграть ДР Конго (1:1) и сейчас у него 5 баллов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В группе С Лесото одолел на выезде Зимбабве (2:0) и набрал 5 пунктов, заняв первую строчку. Нигерия третий раз подряд расписала ничью, на этот раз – с ЮАР (1:1).

В группе I Мадагаскар выходит на первую позицию (6 очков) после виктории над Коморскими островами (2:1). Но и лидер группы Гана не отстает (6 баллов). Матчи 4-го тура пройдут 10 июня.