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Африка, квалификация ЧМ. Мадагаскар, Лесото и Судан неожиданно возглавляют свои группы
На континенте сыграли матчи третьего тура первого этапа
Фото - Africa Top Sports
В группе В Судан вышел в лидеры (7 очков). Команда победила в гостях Мавританию (2:0). Сенегал не смог дома переиграть ДР Конго (1:1) и сейчас у него 5 баллов.
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В группе С Лесото одолел на выезде Зимбабве (2:0) и набрал 5 пунктов, заняв первую строчку. Нигерия третий раз подряд расписала ничью, на этот раз – с ЮАР (1:1).
В группе I Мадагаскар выходит на первую позицию (6 очков) после виктории над Коморскими островами (2:1). Но и лидер группы Гана не отстает (6 баллов). Матчи 4-го тура пройдут 10 июня.
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