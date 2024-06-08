  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Африка, квалификация ЧМ. Мадагаскар, Лесото и Судан неожиданно возглавляют свои группы
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Африка, квалификация ЧМ. Мадагаскар, Лесото и Судан неожиданно возглавляют свои группы

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

На континенте сыграли матчи третьего тура первого этапа

Африка, квалификация ЧМ. Мадагаскар, Лесото и Судан неожиданно возглавляют свои группы

Фото - Africa Top Sports

Новина українською

В группе В Судан вышел в лидеры (7 очков). Команда победила в гостях Мавританию (2:0). Сенегал не смог дома переиграть ДР Конго (1:1) и сейчас у него 5 баллов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В группе С Лесото одолел на выезде Зимбабве (2:0) и набрал 5 пунктов, заняв первую строчку. Нигерия третий раз подряд расписала ничью, на этот раз – с ЮАР (1:1).

В группе I Мадагаскар выходит на первую позицию (6 очков) после виктории над Коморскими островами (2:1). Но и лидер группы Гана не отстает (6 баллов). Матчи 4-го тура пройдут 10 июня.

По теме
yellow-arrow
"Возраст - это и реальность, и цифра". Месси ответил на вопрос о своём участии на ЧМ-2026
yellow-arrow
Азия, квалификация ЧМ. Афганистан огорчает участника прошлого Мундиаля и отнимает очки
yellow-arrow
Шевченко о ЧМ-2030 в Украине: Надежда умирает последней
Судан Мадагаскар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости