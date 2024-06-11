Африка, квалификация ЧМ. Прорыв Бенина, крепкая Гвинея-Бисау, Габону напомнили фаворита группы

В группе А разошлись миром лидеры группы – Гвинея-Бисау (6 очков) и Египет (10). Команды сыграли 1:1. В настоящее время подопечные Боа Марте лидируют в рейтинге коллективов, занимающих второе место в квалификации.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В группе С Бенин одержал волевую победу над Нигерией (2:1) и вышел в единоличные лидеры. Впрочем, один из конкурентов в случае виктории в 4-м туре возглавит группу.

В группе F Габон посетил Кот-д’Ивуар и проиграл с минимальным счетом 0:1. Обамеянг и компания пока занимают вторую позицию (6 пунктов).