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Африка, квалификация ЧМ. Прорыв Бенина, крепкая Гвинея-Бисау, Габону напомнили фаворита группы
Прошла серия матчей 4-го тура отборочного цикла
Фото: twitter.com/Auba
В группе А разошлись миром лидеры группы – Гвинея-Бисау (6 очков) и Египет (10). Команды сыграли 1:1. В настоящее время подопечные Боа Марте лидируют в рейтинге коллективов, занимающих второе место в квалификации.
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В группе С Бенин одержал волевую победу над Нигерией (2:1) и вышел в единоличные лидеры. Впрочем, один из конкурентов в случае виктории в 4-м туре возглавит группу.
В группе F Габон посетил Кот-д’Ивуар и проиграл с минимальным счетом 0:1. Обамеянг и компания пока занимают вторую позицию (6 пунктов).
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