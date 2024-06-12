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Азия, квалификация ЧМ. Северная Корея, Палестина, Китай, Кыргызстан, Ирак и Индонезия продолжают борьбу

Чемпионат мира FIFA

Закончился второй этап отборочного цикла

Азия, квалификация ЧМ. Северная Корея, Палестина, Китай, Кыргызстан, Ирак и Индонезия продолжают борьбу

Фото - Daoinsights

Новина українською

В группе В КНДР разгромил Мьянму (4:1) и опередил Сирию, заняв второе место. Китай хоть и проиграл Южной Корее (0:1), но проходит в следующий этап благодаря лучшим результатам в матчах против Таиланда (1:1, 2:1).

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В квартете D Кыргызстан расписал ничью с Оманом (1:1) и этого оказалось достаточно, чтобы Малайзия покинула квалификацию. Ирак в группе F выиграл все 6 матчей, а Индонезия победила Филиппины (2:0) и заняла второе место.

Палестина уступила Австралии (0:5), но восьми баллов оказалось достаточно, чтобы финишировать второй.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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