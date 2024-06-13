Африка, квалификация. Судан и Коморские острова серьезно настроены. Мозамбик, Руанда и Намибия не отпускают лидеров в отрыв

В группе В Судан разгромил на выезде Южный Судан (3:0) и продолжает удерживать первую строчку (10 очков). В группе С Руанда одолела Лесото (1:0) и благодаря дополнительным показателям выходит на первую позицию (7 баллов).

В группе G Мозамбик победил Гвинею (1:0) и вместе с Алжиром возглавляет группу (9 пунктов). В группе Н Намибия (8 очков) не позволила Тунису (10 баллов) оторваться по итогам очной встречи (0:0).

Коморские острова ожидаемо оформили викторию в матче против Чада (2:0). Сборная возглавляет группу I вместе с Ганой (9 пунктов).

