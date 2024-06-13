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Мбаппе: С улыбкой пересматриваю видео финала ЧМ-2022

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Килиан отпустил негативные эмоции

Мбаппе: С улыбкой пересматриваю видео финала ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими воспоминаниями о поражении в финале чемпионата мира - 2022.

Напомним, в декабре 2022 года Франция уступила Аргентине в решающем поединке того Мундиаля (3:3, 2:4 пен.).

"Я думаю, нам нужно двигаться вперед. Конечно, нам было обидно, что мы были так близки к этому, к чему-то удивительному, чему-то историческому. Всем понравился тот поединок, кроме нас. Нам он не понравился, но это часть игры.

Теперь я с улыбкой просматриваю видео того матча, потому что это часть истории. Мы знаем, что нам делать, если мы снова окажемся в финале", - сказал Мбаппе в интервью CNN Sports.

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Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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Источник:
CNN Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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