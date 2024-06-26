Месси: Мне хотелось убить себя в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о своих ощущениях во время финала чемпионата мира-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пен.).

"Я всегда был очень самокритичен. Думаю, я первый, кто понимает, когда я делаю что-то правильно или неправильно. Во время матча я стараюсь никогда не выключаться. Бывает, что я не принимаю участия в игре, но я все равно вовлечен в нее, вижу, что происходит, и стараюсь разговаривать с собой, не выключаясь из игры.

Часто я злюсь из-за некоторых моментов. Например, в игре на чемпионате мира (в моменте с голом Франции в финале - прим.) мне хотелось убить себя, потому что, хоть я и потерял мяч вдали от наших ворот, это произошло потому что я хотел сделать что-то другое, а не пытался продвинуться вперед. А также потому, что когда я хотел сделать последний маленький пас, мяч оказался далеко, и его у меня отобрали. Но да, в том матче я был и самокритичнен, и старался исправиться, наладить контакт с мячом, чтобы вернуться в игру", - сказал Месси в интервью Infobae.