Фергюсон: Не могу себе представить, что Роналду будет играть на ЧМ-2026

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Я не могу себе представить, что Роналду будет играть на чемпионате мира 2026 года.

В ближайшие годы футбол станет более быстрым и физическим, а пространства для атак будут становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.



Выигрыш еще одного или двух титулов не будет иметь большого значения для Роналду. У него и так весьма исключительная карьера", - заявил сэр Алекс в интервью немецкой газете Bild.