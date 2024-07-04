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Фергюсон: Не могу себе представить, что Роналду будет играть на ЧМ-2026
Футбольный отец Криштиану не поддерживает эту идею
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду.
"Я не могу себе представить, что Роналду будет играть на чемпионате мира 2026 года.
В ближайшие годы футбол станет более быстрым и физическим, а пространства для атак будут становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на самом высоком уровне, когда они становятся старше.
Выигрыш еще одного или двух титулов не будет иметь большого значения для Роналду. У него и так весьма исключительная карьера", - заявил сэр Алекс в интервью немецкой газете Bild.
Ранее 39-летний Роналду заявил, нынешний Евро станет для него последним в карьере, но при этом намекнул, что не уйдет из международного футбола до участия на чемпионате мира-2026.
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