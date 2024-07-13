Вспомните стартовые составы сборных Германии и Аргентины в финале ЧМ-2014? Квиз от UA-Футбол

10 лет назад, 13 июля 2014-го, прошел финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной.

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Сегодня предлагаем вспомнить стартовые составы немецкой и аргентинской команд в том решающем матче чемпионата мира – 2014 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.