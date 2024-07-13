Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вспомните стартовые составы сборных Германии и Аргентины в финале ЧМ-2014? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
10 лет назад, 13 июля 2014-го, прошел финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
Сегодня предлагаем вспомнить стартовые составы немецкой и аргентинской команд в том решающем матче чемпионата мира – 2014 года. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Малиновский отсутствует на предсезонной подготовке Дженоа
- Лунин: У меня было два прозвища в Реале - одно придумал Модрич
- Женская сборная Украины гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, разгромив Косово
- В списке претендентов на Довбика очередное пополнение
- Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну
- ТМ. Ингулец в перестрелке обыграл Полтаву
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн