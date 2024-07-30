Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034. Это единственный претендент

Саудовская Аравия подала официальную заявку в ФИФА на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года на церемонии, организованной Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в Париже.

Заявка была представлена официальной саудовской делегацией во главе с принцем Абдулазизом бин Турки бин Фейсалом.

"Я выражаю искреннюю благодарность нашему дальновидному руководству, которое позволило нам достичь этой вехи в истории саудовского спорта. Я также выражаю глубокую благодарность наследному принцу и премьер-министру за его неизменную поддержку развития спортивного сектора. Заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года - это заявка на будущее. Это заявка для наших детей и тех, кто мечтает о великом. Королевство стремится принять у себя самое важное событие в мире футбола, которое подтвердит его влиятельное положение на мировой арене в различных областях, включая спорт", - заявил принц.

Отметим, что Саудовская Аравия объявила о своем намерении подать заявку на проведение Мундиаля-2034 ещё 4 октября 2023 года как единственная страна, участвующая в гонке за право проведения этого мирового спортивного события.

Подача заявки в ФИФА является третьим этапом официального процесса подачи заявок на проведение турнира в 2034 году. Следующие этапы будут включать в себя официальные визиты ФИФА и всестороннюю оценку заявки, что приведет к выбору страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу FIFA 2034 11 декабря 2024 года.