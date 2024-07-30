Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034. Это единственный претендент
Без конкуренции
Getty Images / Global Images Ukraine
Саудовская Аравия подала официальную заявку в ФИФА на проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года на церемонии, организованной Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в Париже.
Заявка была представлена официальной саудовской делегацией во главе с принцем Абдулазизом бин Турки бин Фейсалом.
"Я выражаю искреннюю благодарность нашему дальновидному руководству, которое позволило нам достичь этой вехи в истории саудовского спорта. Я также выражаю глубокую благодарность наследному принцу и премьер-министру за его неизменную поддержку развития спортивного сектора.
Заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года - это заявка на будущее. Это заявка для наших детей и тех, кто мечтает о великом.
Королевство стремится принять у себя самое важное событие в мире футбола, которое подтвердит его влиятельное положение на мировой арене в различных областях, включая спорт", - заявил принц.
Отметим, что Саудовская Аравия объявила о своем намерении подать заявку на проведение Мундиаля-2034 ещё 4 октября 2023 года как единственная страна, участвующая в гонке за право проведения этого мирового спортивного события.
Подача заявки в ФИФА является третьим этапом официального процесса подачи заявок на проведение турнира в 2034 году. Следующие этапы будут включать в себя официальные визиты ФИФА и всестороннюю оценку заявки, что приведет к выбору страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу FIFA 2034 11 декабря 2024 года.
Популярное сейчас
- Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко
- День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования
- Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию
- Капитан Украины U-19: Когда Кристиана Шевченко впервые вызвали, то было немного необычно, поскольку он на украинском не говорил
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО