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Саудовская Аравия хочет построить стадион на высоте 350 метров над уровнем моря для ЧМ-2034

Чемпионат мира FIFA

Будет построено 11 игровых площадок

Саудовская Аравия хочет построить стадион на высоте 350 метров над уровнем моря для ЧМ-2034

ВВС

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Саудовская Аравия представила амбициозный проект строительства 11 новых стадионов для проведения Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Одним из самых выдающихся объектов станет стадион на высоте 350 метров над уровнем моря в городе Неом. Попасть на эту арену, которая примет один из четвертьфинальных матчей, будет возможно только с помощью лифтов.

Проект стадиона в Неоме является частью масштабной инициативы "The Line", направленной на диверсификацию экономики Саудовской Аравии. Большинство других площадок будут строиться в столице Эр-Рияде, включая главный стадион на 92 760 мест, который примет церемонию открытия и финал турнира.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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