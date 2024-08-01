Саудовская Аравия хочет построить стадион на высоте 350 метров над уровнем моря для ЧМ-2034

Саудовская Аравия представила амбициозный проект строительства 11 новых стадионов для проведения Чемпионата мира по футболу 2034 года.

Одним из самых выдающихся объектов станет стадион на высоте 350 метров над уровнем моря в городе Неом. Попасть на эту арену, которая примет один из четвертьфинальных матчей, будет возможно только с помощью лифтов.

Проект стадиона в Неоме является частью масштабной инициативы "The Line", направленной на диверсификацию экономики Саудовской Аравии. Большинство других площадок будут строиться в столице Эр-Рияде, включая главный стадион на 92 760 мест, который примет церемонию открытия и финал турнира.