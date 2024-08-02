Саудовская Аравия презентовала заявку на чемпионат мира 2034

Королевство стало 20-м государством-хозяином мирового первенства по футболу. В проведении турнира были заинтересованы страны разных континентов, чьи сборные никогда не выступали на международном форуме.

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Речь идет о Казахстане, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Тайване, Узбекистане, Таиланде, Филиппинах, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме. Также возможностью организовать ЧМ интересовались Новая Зеландия, Австралия, Египет, Нигерия, а Зимбабве, Мозамбик, Ботсвана, ЮАР и Замбия рассматривали опцию коллективной заявки.

В итоге единственным претендентом оказалась Саудовская Аравия, представившая заявку в видеоформате.