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Саудовская Аравия презентовала заявку на чемпионат мира 2034

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

В стране проведут 25-й Мундиаль в истории

Саудовская Аравия презентовала заявку на чемпионат мира 2034

Фото - Getty Images

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Королевство стало 20-м государством-хозяином мирового первенства по футболу. В проведении турнира были заинтересованы страны разных континентов, чьи сборные никогда не выступали на международном форуме.

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Речь идет о Казахстане, Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Тайване, Узбекистане, Таиланде, Филиппинах, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме. Также возможностью организовать ЧМ интересовались Новая Зеландия, Австралия, Египет, Нигерия, а Зимбабве, Мозамбик, Ботсвана, ЮАР и Замбия рассматривали опцию коллективной заявки.

В итоге единственным претендентом оказалась Саудовская Аравия, представившая заявку в видеоформате.

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Саудовская Аравия
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Источник:
Fanatico
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
02.08.2024 в 09:04
Там будуть трансгендерні команди?
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Комментарии 1
Caballero (DC)
02.08.2024 в 09:04
Там будуть трансгендерні команди?
Ответить
0
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