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Модрич планирует сыграть на чемпионате мира-2026. К тому времени хорвату будет почти 41 год

Чемпионат мира FIFA

Неугомонный Лукита не спешит вешать бутсы на гвоздь

Модрич планирует сыграть на чемпионате мира-2026. К тому времени хорвату будет почти 41 год

Getty Images/Global Images Ukraine

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38-летний полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич намерен продолжить выступления в составе сборной Хорватии.

По информации Diario AS, в планы Луки входит принять участие на предстоящем чемпионат мира-2026.

Стоит отметить, что сегодня Модрич был вызван на матчи "шашечных" в Лиге Наций против национальных команд Португалии и Польши.

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Напомним, финальная часть чемпионата мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На тот период времени Луке будет почти 41 год (день рождения футболист отмечает 9 сентября).

На последнем Евро Хорватия не смогла выйти со своего квартета, покинув турнир с двумя очками на групповой стадии.

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Лука Модрич Хорватия Чемпионат мира 2026
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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