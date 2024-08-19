Модрич планирует сыграть на чемпионате мира-2026. К тому времени хорвату будет почти 41 год

38-летний полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич намерен продолжить выступления в составе сборной Хорватии.

По информации Diario AS, в планы Луки входит принять участие на предстоящем чемпионат мира-2026.

Стоит отметить, что сегодня Модрич был вызван на матчи "шашечных" в Лиге Наций против национальных команд Португалии и Польши.

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Напомним, финальная часть чемпионата мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На тот период времени Луке будет почти 41 год (день рождения футболист отмечает 9 сентября).

На последнем Евро Хорватия не смогла выйти со своего квартета, покинув турнир с двумя очками на групповой стадии.