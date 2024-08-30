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Макаллистер: Думаю, Месси сыграет на чемпионате мира-2026

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Аргентинец объяснил, на чем основывается его мнение

Макаллистер: Думаю, Месси сыграет на чемпионате мира-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер ответил на вопрос о возможности участия Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

"Если вы спросите меня, то да. Я думаю, он будет там. По крайней мере, слушая его интервью или наблюдая, как он тренируется каждый раз, когда мы присоединяемся к национальной сборной, или как он играет, я не сомневаюсь, что он легко мог бы там оказаться.

Ну, это очень личное решение. Скорее всего, оно будет объявлено ближе (к чемпионату мира - прим.), когда он поймет, как он себя чувствует. И я надеюсь, что он сможет в нём участвовать. Я всегда говорил, что для меня Лео, будучи лучшим в мире, может делать разницу, даже когда он становится старше", - сказал Алексис в интервью ESPN.

Отметим, что во время проведения мундиаля в 2026-м году Месси исполнится 39 лет.

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Лионель Месси Аргентина Алексис Мак Аллистер Чемпионат мира 2026
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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