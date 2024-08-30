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Макаллистер: Думаю, Месси сыграет на чемпионате мира-2026
Аргентинец объяснил, на чем основывается его мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер ответил на вопрос о возможности участия Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.
"Если вы спросите меня, то да. Я думаю, он будет там. По крайней мере, слушая его интервью или наблюдая, как он тренируется каждый раз, когда мы присоединяемся к национальной сборной, или как он играет, я не сомневаюсь, что он легко мог бы там оказаться.
Ну, это очень личное решение. Скорее всего, оно будет объявлено ближе (к чемпионату мира - прим.), когда он поймет, как он себя чувствует. И я надеюсь, что он сможет в нём участвовать. Я всегда говорил, что для меня Лео, будучи лучшим в мире, может делать разницу, даже когда он становится старше", - сказал Алексис в интервью ESPN.
Отметим, что во время проведения мундиаля в 2026-м году Месси исполнится 39 лет.
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