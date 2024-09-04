  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Винисиус: Если ситуация с расизмом не изменится, придётся перенести ЧМ-2030 из Испании
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус: Если ситуация с расизмом не изменится, придётся перенести ЧМ-2030 из Испании

Чемпионат мира FIFA
Винисиус: Если ситуация с расизмом не изменится, придётся перенести ЧМ-2030 из Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор считает, что чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании в случае, если в ней не будет искоренён расизм.

"Надеюсь, что Испания сможет развиваться и понять, насколько это серьезно - оскорблять человека из-за цвета его кожи.

Потому что, если к 2030 году ситуация не изменится, я думаю, чемпионату мира придется сменить место проведения, поскольку, если игроки не будут чувствовать себя комфортно и уверенно, играя в стране, где они могут столкнуться с расизмом - это будет очень сложно.

Я верю и хочу сделать все, чтобы ситуация изменилась, потому что многие люди в Испании, большинство, не являются расистами. Однако, есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить", - приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo со ссылкой на CNN.

Напомним, чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии, Марокко, а также в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

По теме
yellow-arrow
Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
yellow-arrow
Макаллистер: Думаю, Месси сыграет на чемпионате мира-2026
yellow-arrow
Модрич планирует сыграть на чемпионате мира-2026. К тому времени хорвату будет почти 41 год
Испания расизм Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости