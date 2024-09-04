Винисиус: Если ситуация с расизмом не изменится, придётся перенести ЧМ-2030 из Испании

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор считает, что чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании в случае, если в ней не будет искоренён расизм.

"Надеюсь, что Испания сможет развиваться и понять, насколько это серьезно - оскорблять человека из-за цвета его кожи.

Потому что, если к 2030 году ситуация не изменится, я думаю, чемпионату мира придется сменить место проведения, поскольку, если игроки не будут чувствовать себя комфортно и уверенно, играя в стране, где они могут столкнуться с расизмом - это будет очень сложно.

Я верю и хочу сделать все, чтобы ситуация изменилась, потому что многие люди в Испании, большинство, не являются расистами. Однако, есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить", - приводит слова Винисиуса Mundo Deportivo со ссылкой на CNN.