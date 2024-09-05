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Сборная Япония забила семь голов Китаю в квалификации на ЧМ-2026
Японцы открыли счет уже на 12-й минуте матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Япония дома разгромила сборную Китая (7:0) в рамках третьего раунда квалификации к Чемпионату мира 2026 года в зоне АФК.
В первом тайме японцы открыли счет на 12-й минуте поединка, а вскоре команде удалось удвоить свое преимущество. А уже после перерыва сборная Японии закрепила свою победу, забив еще пять мячей.
Квалификационный раунд чемпионата мира-2026 в зоне АФК
3-й раунд
Япония – Китай 7:0
Голы: Эндо 12', Каору 45+2', Минамино 52', 58', Ито 77', Маэда 87', Кубо 90+5'
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