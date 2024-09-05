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"Я не знаю, реально ли это в моем возрасте". Модрич сомневается, сможет ли сыграть на ЧМ-2026
Футболист поделился своими мыслями
Фото: The Real Champs
Легендарный хорватский футболист Лука Модрич признался, что сомневается относительно своего участия в Чемпионате мира 2026 года.
"В моем возрасте я не могу слишком много планировать. Сначала нужно сделать все возможное в Лиге наций, а потом посмотрим. Я не могу сейчас ничего подтвердить, потому что впереди долгий путь, и я не знаю, реально ли это в моем возрасте".
Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. К тому времени Луке будет почти 41 год.
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