"Я не знаю, реально ли это в моем возрасте". Модрич сомневается, сможет ли сыграть на ЧМ-2026

Легендарный хорватский футболист Лука Модрич признался, что сомневается относительно своего участия в Чемпионате мира 2026 года.

"В моем возрасте я не могу слишком много планировать. Сначала нужно сделать все возможное в Лиге наций, а потом посмотрим. Я не могу сейчас ничего подтвердить, потому что впереди долгий путь, и я не знаю, реально ли это в моем возрасте".

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. К тому времени Луке будет почти 41 год.