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"Я не знаю, реально ли это в моем возрасте". Модрич сомневается, сможет ли сыграть на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Футболист поделился своими мыслями

"Я не знаю, реально ли это в моем возрасте". Модрич сомневается, сможет ли сыграть на ЧМ-2026

Фото: The Real Champs

Новина українською

Легендарный хорватский футболист Лука Модрич признался, что сомневается относительно своего участия в Чемпионате мира 2026 года.

"В моем возрасте я не могу слишком много планировать. Сначала нужно сделать все возможное в Лиге наций, а потом посмотрим. Я не могу сейчас ничего подтвердить, потому что впереди долгий путь, и я не знаю, реально ли это в моем возрасте".

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. К тому времени Луке будет почти 41 год.

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Лука Модрич Хорватия
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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 20:41
Начинай пить с утра лимонад "Живчик" пивоваренной компанией "Оболонь" и через месяц Модрич ты побежишь по полям как породистый конь!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 20:41
Начинай пить с утра лимонад "Живчик" пивоваренной компанией "Оболонь" и через месяц Модрич ты побежишь по полям как породистый конь!
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
05.09.2024 в 21:27
... а тобі допоміг "Живчик" очко 10-ти сантиметрове звузити ? скачеш в кроватях кадирівців , як вівця різва ?
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