Роналду: победа Португалии на Евро равносильна победе на чемпионате мира

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оценил победу своей сборной на Евро-2016, а также рассказал о поиске новой мотивации.

"Победа Португалии на чемпионате Европы равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые очень хотел завоевать. Меня это не мотивирует.

Меня мотивирует удовольствие от футбола, а рекорды приходят естественным образом", - приводит слова Криштиану Record.