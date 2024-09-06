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Роналду: победа Португалии на Евро равносильна победе на чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA

Интересное заявление

Роналду: победа Португалии на Евро равносильна победе на чемпионате мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду оценил победу своей сборной на Евро-2016, а также рассказал о поиске новой мотивации.

"Победа Португалии на чемпионате Европы равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые очень хотел завоевать. Меня это не мотивирует.

Меня мотивирует удовольствие от футбола, а рекорды приходят естественным образом", - приводит слова Криштиану Record.

Вчера 39-летний Роналду отметился вторым голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Наций против Хорватии (2:1).

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Криштиану Роналду Португалия Чемпионат Мира Евро 2016
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Источник:
Record
Опубликовал: Александр Бураков
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