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Уругвай - Парагвай: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Где покажут в прямом эфире матч Уругвай - Парагвай, отбор на ЧМ-2026, 7 сентября 2024 года

Уругвай - Парагвай: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

FIFA World Cup

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч седьмого тура отбора к чемпионату мира-2026 в Южной Америке Уругвай - Парагвай состоится в субботу, 7 сентября.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 2 или на платформе Megogo.

Начало матча Уругвай - Парагвай в 02:30 по киевскому времени.

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