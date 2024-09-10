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Наставник сборной Бразилии: Мы выйдем в финал чемпионата мира-2026

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Смелое предсказание

Наставник сборной Бразилии: Мы выйдем в финал чемпионата мира-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уверенно предсказал место своей команды в финале чемпионата мира, который пройдёт через два года.

"Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы будем финалистами. Можете снимать меня, пока я это говорю. У меня нет сомнений. Мы будем там", - цитирует Жуниора журналист Фабрицио Романо.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

На прошлом мундиале сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, уступив Хорватии по серии пенальти.

На данный момент "селесао" занимают четвёртое место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026.

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Бразилия Чемпионат мира 2026 Доривал Жуниор
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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