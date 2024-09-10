Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник сборной Бразилии: Мы выйдем в финал чемпионата мира-2026
Смелое предсказание
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уверенно предсказал место своей команды в финале чемпионата мира, который пройдёт через два года.
"Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы будем финалистами. Можете снимать меня, пока я это говорю. У меня нет сомнений. Мы будем там", - цитирует Жуниора журналист Фабрицио Романо.
Напомним, чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.
На прошлом мундиале сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, уступив Хорватии по серии пенальти.
На данный момент "селесао" занимают четвёртое место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026.
Популярное сейчас
- Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
- С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Уругвай - Парагвай: Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans