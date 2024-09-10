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Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Для любителей ночного футбола

Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

sensaciondeportiva.com

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Продолжается отбор на южноамериканской квалификации на Мундиаль. После 7 туров бразильцы идут четвертыми (10 очков), в то время как Парагвай набрал 6 пунктов и занимает 7-ю строчку. Напомним, 6 первых команд из десяти в таблице пройдут на ЧМ напрямую.

Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени в среду, 11 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Парагвай – Бразилия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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