Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Продолжается отбор на южноамериканской квалификации на Мундиаль. После 7 туров бразильцы идут четвертыми (10 очков), в то время как Парагвай набрал 6 пунктов и занимает 7-ю строчку. Напомним, 6 первых команд из десяти в таблице пройдут на ЧМ напрямую.

Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по киевскому времени в среду, 11 сентября.

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