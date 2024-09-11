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Венесуэла – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

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Венесуэла – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Зображення – MrFixitsTips

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Очередной поединок в американском отборочном цикле Мундиаля в рамках 8-го тура. Хозяева занимают 5-ю строчку (9 очков), гости – вторые (14 баллов).

На прошлой неделе Венесуэла потерпела разгромное поражение в Боливии (0:4), а "небесные олимпийцы" в Монтевидео не смогли справиться с Парагваем и нанесли всего один удар в створ (0:0).

Матч начинается в 1:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.

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Телетрансляция матча Венесуэла – Уругвай
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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