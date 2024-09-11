Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венесуэла – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
В Матурине сегодня большой футбол
Зображення – MrFixitsTips
Очередной поединок в американском отборочном цикле Мундиаля в рамках 8-го тура. Хозяева занимают 5-ю строчку (9 очков), гости – вторые (14 баллов).
На прошлой неделе Венесуэла потерпела разгромное поражение в Боливии (0:4), а "небесные олимпийцы" в Монтевидео не смогли справиться с Парагваем и нанесли всего один удар в створ (0:0).
Матч начинается в 1:00.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на
Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было"
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- "Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины
- Украина в Лиге наций, Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины