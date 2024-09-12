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Азия, квалификация ЧМ. Узбекистан, Ирак и Иордания держат курс на Мундиаль, шансы для ОАЭ и Бахрейна

Чемпионат мира FIFA

Сыграли матчи второго тура третьего этапа

Азия, квалификация ЧМ. Узбекистан, Ирак и Иордания держат курс на Мундиаль, шансы для ОАЭ и Бахрейна

Фото - Podrobno.uz

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В группе А Узкебистан возглавил таблицу с максимальным результатом, как и футболисты Ирана. В следующем поединке соперники встретятся между собой и ОАЭ попытается воспользоваться шансом. У сборной 3 балла и 10 октября будет играть дома против КНДР.

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В группе В Иордания, Южная Корея и Ирак заработали по 4 пункта. Кувейт (2 балла) попытается догнать оппонентов после гостевой встречи против Омана (0 очков).

В группе С Япония выиграла оба матча со счетом 12:0. Саудовская Аравия пока еще вторая (4 пункта), Бахрейн и Индонезия попытаются побороться за второе место. Австралия разочаровывает (1 балл, 0 голов).

Первые две команды проходят на ЧМ, 3-е и 4-е места – в четвертый этап.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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