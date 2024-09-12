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Lay's стал спонсором Чемпионата мира-2026 по футболу
Президент ФИФА доволен продолжением сотрудничества
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Компания Lay's, известная своими хрустящими чипсами, объявила о расширении своего партнерства с ФИФА.
Теперь бренд станет официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 26 и ЧМ среди женщин FIFA 2027.
Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен продолжением сотрудничества с Lay's. Он подчеркнул, что компания разделяет видение ФИФА по развитию футбола и созданию незабываемых моментов для болельщиков по всему миру.
Напомним, что сотрудничество между ФИФА и Lay's началось во время Чемпионата мира в Катаре 2022 и ЧМ среди женщин 2023.
Legends unite! ✨ Lay’s is the Official Sponsor of the #FIFAWorldCup 2026 and #FIFAWWC 2027. Here we go. @Lays_Football #AD pic.twitter.com/sP7LtILyUI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024
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