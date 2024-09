Компания Lay's, известная своими хрустящими чипсами, объявила о расширении своего партнерства с ФИФА.

Теперь бренд станет официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 26 и ЧМ среди женщин FIFA 2027.

Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен продолжением сотрудничества с Lay's. Он подчеркнул, что компания разделяет видение ФИФА по развитию футбола и созданию незабываемых моментов для болельщиков по всему миру.

Напомним, что сотрудничество между ФИФА и Lay's началось во время Чемпионата мира в Катаре 2022 и ЧМ среди женщин 2023.

Legends unite! ✨ Lay’s is the Official Sponsor of the #FIFAWorldCup 2026 and #FIFAWWC 2027. Here we go. @Lays_Football #AD pic.twitter.com/sP7LtILyUI