  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Lay's стал спонсором Чемпионата мира-2026 по футболу
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Lay's стал спонсором Чемпионата мира-2026 по футболу

Чемпионат мира FIFA

Президент ФИФА доволен продолжением сотрудничества

Lay's стал спонсором Чемпионата мира-2026 по футболу

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Компания Lay's, известная своими хрустящими чипсами, объявила о расширении своего партнерства с ФИФА.

Теперь бренд станет официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 26 и ЧМ среди женщин FIFA 2027.

Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен продолжением сотрудничества с Lay's. Он подчеркнул, что компания разделяет видение ФИФА по развитию футбола и созданию незабываемых моментов для болельщиков по всему миру.

Напомним, что сотрудничество между ФИФА и Lay's началось во время Чемпионата мира в Катаре 2022 и ЧМ среди женщин 2023.

По теме
yellow-arrow
Азия, квалификация ЧМ. Узбекистан, Ирак и Иордания держат курс на Мундиаль, шансы для ОАЭ и Бахрейна
yellow-arrow
Венесуэла – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Джанни Инфантино ФИФА Чемпионат мира 2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости