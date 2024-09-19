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Нагельсманн - о ЧМ-2026: Мы хотим стать чемпионами мира

Чемпионат мира FIFA
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Юлиан высказался о Чемпионате мира 2026 года

Нагельсманн - о ЧМ-2026: Мы хотим стать чемпионами мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о целях команды на Чемпионате мира 2026 года.

"Мы хотим стать чемпионами мира. Для всех "экспертов": Хотим, а не: Мы будем. Это большая разница. Мы хотим отдать все для этого, и я уверен, что мы сможем этого достичь.

Мне не выгодно играть с командой, которая выиграет Лигу наций, а потом в 2026 году всем будет 35 или 36 лет, а на чемпионате мира будет играть совсем другая команда. Мы четко дали понять игрокам, что мы должны использовать каждую минуту, это очень важная часть плана".

Напомним, финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Германия Юлиан Нагельсманн Чемпионат мира 2026
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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