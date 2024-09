Сборная Австралии сменила тренера после двух матчей без побед в отборе на ЧМ-2026

Тони Попович стал главным тренером сборной Австралии. На этой должности 51-летний специалист сменил Грэма Арнольда, который был уволен на прошлой неделе.

В качестве игрока Попович выступал за национальную команду Австралии с 1995 по 2006 годы.

В первых двух поединках в рамках квалификации на чемпионат мира-2026 австралийцы уступили дома Бахрейну (0:1) и не смогли переиграть на выезде Индонезию (0:0).

We’re delighted to announce Tony Popovic has been appointed Subway #Socceroos Head Coach on a permanent basis.#WelcomeTony