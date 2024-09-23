Сборная Австралии сменила тренера после двух матчей без побед в отборе на ЧМ-2026

Тони Попович стал главным тренером сборной Австралии. На этой должности 51-летний специалист сменил Грэма Арнольда, который был уволен на прошлой неделе.

"Для меня огромная честь получить возможность возглавить "Соккеруз" (прозвище австралийской команды - прим.). Это роль, которая сопряжена с большой ответственностью, и я глубоко благодарен за этот шанс. Заглядывая вперед, я с большой верой и уверенностью верю в нашу способность расти как команда. Вместе мы будем неустанно работать над улучшением, развитием и продолжением успеха Австралии на международной арене", - сказал Попович.

В качестве игрока Попович выступал за национальную команду Австралии с 1995 по 2006 годы.

В первых двух поединках в рамках квалификации на чемпионат мира-2026 австралийцы уступили дома Бахрейну (0:1) и не смогли переиграть на выезде Индонезию (0:0).