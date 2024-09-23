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Сборная Австралии сменила тренера после двух матчей без побед в отборе на ЧМ-2026
Осечки были слишком болезненными
Getty Images/Global Images Ukraine
Тони Попович стал главным тренером сборной Австралии. На этой должности 51-летний специалист сменил Грэма Арнольда, который был уволен на прошлой неделе.
"Для меня огромная честь получить возможность возглавить "Соккеруз" (прозвище австралийской команды - прим.). Это роль, которая сопряжена с большой ответственностью, и я глубоко благодарен за этот шанс.
Заглядывая вперед, я с большой верой и уверенностью верю в нашу способность расти как команда. Вместе мы будем неустанно работать над улучшением, развитием и продолжением успеха Австралии на международной арене", - сказал Попович.
В качестве игрока Попович выступал за национальную команду Австралии с 1995 по 2006 годы.
В первых двух поединках в рамках квалификации на чемпионат мира-2026 австралийцы уступили дома Бахрейну (0:1) и не смогли переиграть на выезде Индонезию (0:0).
We’re delighted to announce Tony Popovic has been appointed Subway #Socceroos Head Coach on a permanent basis.#WelcomeTony— Subway Socceroos (@Socceroos) September 23, 2024
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