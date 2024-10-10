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Венесуэла - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Ночной футбол

Венесуэла - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10-го на 11-е октября между собой сыграют сборные Венесуэлы и Аргентины в рамках девятого тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026.

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Старт - в 00:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 9-й тур
Венесуэла. "Монументаль де Матурин"
Венесуэла - Аргентина
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
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Венесуэла - Аргентина
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