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Венесуэла - Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Ночной футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10-го на 11-е октября между собой сыграют сборные Венесуэлы и Аргентины в рамках девятого тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026.
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Старт - в 00:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Квалификация на Чемпионат мира-2026. 9-й тур
Венесуэла. "Монументаль де Матурин"
Венесуэла - Аргентина
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Венесуэла - АргентинаСмотреть трансляцию
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