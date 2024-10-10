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Чили - Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Трансляция будет на MEGOGO Футбол 1
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 11 сентября сыграют сборные Чили и Бразилии в рамках девятого тура квалификации на Чемпионат мира-2026 в Южной Америке.
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Старт - в 03:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Квалификация на Чемпионат мира-2026. 9-й тур
Чили. "Национальный".
Чили - Бразилия
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Чили - БразилияСмотреть трансляцию
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