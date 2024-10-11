Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Квалификация. Штурм ворот чемпионов мира. Венесуэла – Аргентина 1:1. Обзор матча и видео голов
Ла бинотинто могли вырвать победу
Фото - REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Хозяева демонстрировали яркую атакующую игру против одной из сильнейших сборных планеты. "Красное вино" пропустило быстрый мяч. Футболисты смогли отыграться только в середине второго тайма. У коллектива было немало моментов и 18 ударов, но не хватило класса и мастерства, чтобы осуществить камбек.
Венесуэла остается на 7-й позиции (11 очков). 16 октября национальная сборная посетит Парагвай. Месси и компания продолжают лидировать, хотя потеряли баллы во второй встрече подряд (19 пунктов). В следующем поединке подопечные Скалони будут принимать Боливию.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 9-го тура квалификации ЧМ 2026 (Южная Америка)
Матурин. Эстадио Монументаль де Матурин
Венесуэла – Аргентина 1:1
Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- В Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"
- Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек