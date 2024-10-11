Квалификация. Штурм ворот чемпионов мира. Венесуэла – Аргентина 1:1. Обзор матча и видео голов

Хозяева демонстрировали яркую атакующую игру против одной из сильнейших сборных планеты. "Красное вино" пропустило быстрый мяч. Футболисты смогли отыграться только в середине второго тайма. У коллектива было немало моментов и 18 ударов, но не хватило класса и мастерства, чтобы осуществить камбек.

Венесуэла остается на 7-й позиции (11 очков). 16 октября национальная сборная посетит Парагвай. Месси и компания продолжают лидировать, хотя потеряли баллы во второй встрече подряд (19 пунктов). В следующем поединке подопечные Скалони будут принимать Боливию.

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Смотрите обзор матча 9-го тура квалификации ЧМ 2026 (Южная Америка)

Матурин. Эстадио Монументаль де Матурин

Венесуэла – Аргентина 1:1

Голы: Рондон, 65 – Отаменди, 13